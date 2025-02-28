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Олланд: Трамп больше не союзник Европы

28 февраля 2025, 19:50

Олланд: Трамп больше не союзник Европы

Франсуа Олланд 24-й Президент Франции. Фото: кадр из видео Франсуа Олланд 24-й Президент Франции. Фото: кадр из видео

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что администрация Дональда Трампа «больше не является союзником» Европы. Об этом он сказал в интервью Le Monde, опубликованном в пятницу.

«[Трамп] больше не союзник, он общается с нашими противниками», — подчеркнул Олланд, добавив, что, хотя американский народ остается другом Франции, нынешняя администрация США ведет политику, противоречащую интересам Европы.

Олланд раскритиковал позицию Трампа по Украине, напомнив, что тот назвал президента Владимира Зеленского «диктатором», отказался поддержать резолюцию ООН против вторжения России и заявил о планах прямых переговоров с Владимиром Путиным.

По его словам, это свидетельствует о возможном разрыве отношений между США и Европой. Хотя Олланд не осудил президента Франции Эммануэля Макрона за попытки наладить диалог с Трампом, он выразил сомнение в эффективности этой стратегии.

По его мнению, визит Макрона в Вашингтон был бы более результативным, если бы к нему присоединились другие европейские лидеры.

Франсуа Олланд занимал пост президента в 2014 году во время аннексии Крыма Россией. Совместно с Ангелой Меркель он участвовал в переговорах о Минских соглашениях.

В последние месяцы его имя все чаще упоминается среди возможных кандидатов на президентские выборы во Франции в 2027 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие между Украиной и Россией может быть достигнуто в «ближайшие недели».

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