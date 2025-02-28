Олланд: Трамп більше не союзник Європи

Франсуа Олланд 24-й Президент Франції. Фото: кадр із відео

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що адміністрація Дональда Трампа «більше не є союзником» Європи. Про це він сказав в інтерв'ю Le Monde, опублікованому в п'ятницю.



«[Трамп] більше не союзник, він спілкується з нашими супротивниками», - наголосив Олланд, додавши, що, хоча американський народ залишається другом Франції, нинішня адміністрація США веде політику, що суперечить інтересам Європи.



Олланд розкритикував позицію Трампа щодо України, нагадавши, що той назвав президента Володимира Зеленського «диктатором», відмовився підтримати резолюцію ООН проти вторгнення Росії та заявив про плани прямих переговорів із Володимиром Путіним.



За його словами, це свідчить про можливий розрив відносин між США та Європою. Хоча Олланд не засудив президента Франції Еммануеля Макрона за спроби налагодити діалог із Трампом, він висловив сумнів в ефективності цієї стратегії.



На його думку, візит Макрона до Вашингтона був би більш результативним, якби до нього приєдналися інші європейські лідери.



Франсуа Олланд обіймав посаду президента у 2014 році під час анексії Криму Росією. Спільно з Ангелою Меркель він брав участь у переговорах про Мінські угоди.



Останніми місяцями його ім'я дедалі частіше згадують серед можливих кандидатів на президентські вибори у Франції 2027 року.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перемир'я між Україною і Росією може бути досягнуто в «найближчі тижні».