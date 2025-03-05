Двум военным РФ сообщили о подозрении в изнасиловании в Донецкой области

Подозреваемые в изнасиловании военные РФ. Фото: Генпрокуратура Украины

Двум российским военным заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины – жестокое обращение с гражданским населением, нарушение норм международного гуманитарного права). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.



По данным следствия, подозреваемые — военнослужащие в/ч 74854, уроженцы Хабаровского края и Иркутской области, принимавшие участие в полномасштабном вторжении в Украину.



В июне 2022 года, во время оккупации одного из сел Донецкой области, 27- и 29-летние оккупанты ворвались в частный дом, где находилась местная жительница с семьей. Вооруженные преступники насильно увели женщину в соседнее домовладение, где ввели ей неизвестное вещество.



Затем, применяя силу и угрожая убийством ее детей, они поочередно изнасиловали пострадавшую, один из них при этом душил ее руками. После совершения преступления военные РФ скрылись.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с конца 2023 года участились случаи преступлений оккупационных военных против местного населения.