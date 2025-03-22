В «ЛНР» рассказали о наборе бывших преступников в ряды российской армии

В течение прошлого года 136 ранее судимых жителей оккупированной Луганской области подписали контракты с РФ на прохождение военной службы. Таким образом людей отправили на войну против ВСУ.



С лета 2022 года российская частная военная компания «Вагнер» начала массовую вербовку заключенных в колониях по всей России. Основной посыл — амнистия после шести месяцев участия в боевых действиях, независимо от срока и тяжести совершенного преступления.



Заключенным обещали зарплату, выплату компенсаций семьям, прощение судимостей и «героический статус». Вербовка проходила под личным контролем бизнесмена, Евгения Пригожина (погиб в августе 2023 года), который посещал колонии и выступал перед осужденными. Особо отмечалось: никакого отступления, за дезертирство — расстрел.



Тысячи заключенных (по некоторым оценкам российских СМИ — до 50 тысяч человек) были отправлены на фронт, в том числе из колоний строгого режима. Многие из них погибли, некоторые были публично казнены самими же «вагнеровцами» за попытку дезертирства.



В настоящее время в России подсудимым предоставляется возможность участия в так называемой «специальной военной операции» (СВО) в обмен на освобождение от уголовной ответственности. В октябре 2024 года Владимир Путин подписал закон, который позволяет подсудимым заключать контракты на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.