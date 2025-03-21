«ЛНР» наказала более 8 тысяч жителей оккупированной Луганщины за нарушение комендантского часа

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В 2024 году так называемые «правоохранительные органы ЛНР» привлекли к административной ответственности более 8 тысяч жителей оккупированной Луганщины за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил «министр внутренних дел ЛНР» Алексей Кампф, отчитываясь перед группировкой.



Нарушителям выписывают штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арестовывают на срок до 30 суток. Если человека задержали на транспорте, его могут забрать.



Для «должностных» лиц наказанием является штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей или арест на срок до 30 суток.



На оккупированной территории Луганской области действует комендантский час, ограничивающий передвижение людей в ночное время. С 1 августа 2016 года комендантский час установлен с 23:00 до 04:00. На территориях, оккупированных с 2014 года, комендантский час иногда отменяют на праздники. Однако в городах как Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк, его не отменяли.