Украина готова подписать с США соглашение по ресурсам

Украина и США могут уже в среду подписать соглашение, которое откроет доступ американским инвесторам к украинским природным ресурсам — алюминию, графиту, нефти и газу.



По информации Bloomberg, проект документа предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами. Министр экономики Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для подписания.



Соглашение укрепит стратегическое партнерство, поможет модернизации Украины и восстановлению после российского вторжения. Вашингтон признал важность учета европейской интеграции Украины и согласился не включать ранее предоставленную помощь в расчёт вклада в фонд — только будущую.



Подписание соглашения состоится на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности к мирному урегулированию войны и его интереса к сотрудничеству по ключевым полезным ископаемым.