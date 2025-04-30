Украина готова подписать с США соглашение по ресурсам

Украина и США могут уже в среду подписать соглашение, которое откроет доступ американским инвесторам к украинским природным ресурсам — алюминию, графиту, нефти и газу.
По информации Bloomberg, проект документа предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами. Министр экономики Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для подписания.
Соглашение укрепит стратегическое партнерство, поможет модернизации Украины и восстановлению после российского вторжения. Вашингтон признал важность учета европейской интеграции Украины и согласился не включать ранее предоставленную помощь в расчёт вклада в фонд — только будущую.
Подписание соглашения состоится на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности к мирному урегулированию войны и его интереса к сотрудничеству по ключевым полезным ископаемым.
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