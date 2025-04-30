Україна готова підписати зі США угоду щодо ресурсів

Україна і США можуть уже в середу підписати угоду, яка відкриє доступ американським інвесторам до українських природних ресурсів - алюмінію, графіту, нафти й газу.



За інформацією Bloomberg, проєкт документа передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами. Міністерка економіки Юлія Свириденко прямує до Вашингтона для підписання.



Угода зміцнить стратегічне партнерство, допоможе модернізації України та відновленню після російського вторгнення. Вашингтон визнав важливість врахування європейської інтеграції України та погодився не включати раніше надану допомогу до розрахунку внеску до фонду — лише майбутню.



Підписання угоди відбудеться на тлі заяв Дональда Трампа про готовність до мирного врегулювання війни та його інтересу до співпраці щодо ключових корисних копалин.