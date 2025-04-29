Трамп допустил, что из-за действий Путина может встать на сторону Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп из-за действий главы Кремля Владимира Путина может встать на сторону Украины. Об этом заявил сам Трамп в интервью американскому изданию The Atlantic, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли что-нибудь, что Путин мог бы сделать, что заставило бы американского лидера встать на сторону президента Украины Владимира Зеленского.



По словам Трампа, в таком случае он не обязательно будет на стороне Зеленского.



«Но на стороне Украины – да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня было тяжелое время с Зеленским», – сказал Трамп.

Напомним, что 26 апреля в Ватикане Зеленский и Трамп провели короткую встречу.