Трамп намерен обсудить «прекращение „кровавой бани"»

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в понедельник, 19 мая 2025 года, в 10.00 утра по Вашингтонскому времени (17.00 по Москве). Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Тема разговора будет касаться прекращения кровопролития и поиска путей остановки войны между Россией и Украиной.

После разговора с Путиным Трамп намерен связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем на самолете вместе с Зеленским посетить НАТО.

Он дал надежду, что эти переговоры будут продуктивными и приведут к прекращению огня и завершению войны, которую назвал очень жестокой и которая никогда не должна была начаться.

Напомним, 74% украинцев выступают за 30-дневное перемирие.