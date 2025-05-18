Трамп має намір обговорити «припинення „кривавої бані”»

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати президентові Росії Володимиру Путіну в понеділок, 19 травня 2025 року, о 10.00 ранку за Вашингтонським часом (17.00 за Москвою). Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Тема розмови стосуватиметься припинення кровопролиття та пошуку шляхів зупинення війни між Росією та Україною.

Після розмови з Путіним Трамп має намір зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським, а потім на літаку разом із Зеленським відвідати НАТО.

Він дав надію, що ці переговори будуть продуктивними і призведуть до припинення вогню та завершення війни, яку назвав дуже жорстокою і яка ніколи не мала розпочатися.

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