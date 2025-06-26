DeepState зафиксировал продвижение армии РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области

Российские оккупанты продвинулась в пределах трех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили в проекте DeepState.
Военные аналитики заявили, что россияне продвинулись в поселке Шевченко (Волновахский район Донецкой области), а также возле Бурлацкого и Вольного Поля (Волновахский район).
Кроме того, в оборонном ведомстве РФ заявили о захвате поселка Шевченко.
«Начиная от Алексеевки и вплоть до Зеленого Поля противник осуществляет постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты. На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Богатырь. Также противник активно осуществляет давление из Запорожья в направлении Зирки. Давит в районе Комара и активно заводит туда пехоту, чтобы попытаться забрать село полностью и закрепиться в нем. Осуществляются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко-Вольное Поле-Новоселка», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что армия РФ осуществляет постоянный огневой контроль основной части города Часов Яр Донецкой области.
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