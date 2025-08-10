Диверсионные российские группы появились в Покровске — DeepState

В Покровске Донецкой области выявлены диверсионные группы противника: из 150 российских военных до города смогли добраться лишь около 30. Об этом сообщил проект DeepState.

По данным источника, для проведения диверсий в Покровске враг сформировал три тактические группы численностью примерно по 50 человек. Целью операции было посеять панику и вынудить украинские подразделения покинуть город, как это ранее произошло в Селидовом.

Путь от Селидового до Покровска занял у российских диверсантов 14 дней: четыре дня они двигались до промзоны в Песчаном, и еще десять — оттуда до улицы Защитников Украины в Покровске. Таким образом, в среднем каждый день они преодолевали лишь около 600 метров, стараясь оставаться незамеченными.

Снабжение водой, едой и связью обеспечивалось с помощью сбросов с дронов. Координация между группами оставалась высокой: бойцы использовали плащи для маскировки, прятались в случайных укрытиях и имели трекеры с заранее обозначенными маршрутами.

В ходе продвижения к городу украинские силы нанесли диверсантам серьезные потери: около 120 из них были уничтожены, некоторые, возможно, выжили, получив ранения. 19 июля уцелевшие начали проникать в Покровск и пытаться вести диверсионную деятельность. Поиск оставшихся продолжается, а на этой неделе часть боевиков сдалась в плен.

Несмотря на то, что операция принесла определенные трудности Силам обороны Украины, своей основной цели противник не достиг, говорится в сообщении DeepState.

Напомним, в Покровске сохраняется сложная ситуация, все дороги контролируются российскими дронами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Донецкой областной военной администрации Юрий Винокуров.