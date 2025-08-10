Диверсійні російські групи з'явилися в Покровську — DeepState

У Покровську Донецької області виявлено диверсійні групи противника: зі 150 російських військових до міста змогли дістатися лише близько 30. Про це повідомив проєкт DeepState.

За даними джерела, для проведення диверсій у Покровську ворог сформував три тактичні групи чисельністю приблизно 50 осіб. Метою операції було посіяти паніку та змусити українські підрозділи залишити місто, як це раніше сталося у Селидовому.

Шлях від Селидового до Покровська зайняв у російських диверсантів 14 днів: чотири дні вони рухалися до промзони в Піщаному та ще десять — звідти до вулиці Захисників України в Покровську. Таким чином, у середньому щодня вони долали лише близько 600 метрів, намагаючись залишатися непоміченими.

Постачання водою, їжею та зв'язком забезпечувалося за допомогою скидів з дронів. Координація між групами залишалася високою: бійці використовували плащі для маскування, ховалися у випадкових укриттях та мали трекери із заздалегідь позначеними маршрутами.

У ході просування до міста українські сили завдали диверсантам серйозних втрат: близько 120 з них було знищено, деякі, можливо, вижили, отримавши поранення. 19 липня вцілілі почали проникати до Покровська і намагатися вести диверсійну діяльність. Пошук тих, хто залишився, триває, а цього тижня частина бойовиків здалася в полон.

Незважаючи на те, що операція принесла певні труднощі Силам оборони України, своєї основної мети противник не досяг, йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, що в Покровську зберігається складна ситуація, всі дороги контролюються російськими дронами. Про це розповів перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров.