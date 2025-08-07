В Покровске ситуация сложная, все дороги контролируются российскими дронами

Винокуров рассказал о ситуации в Покровске. Фото: скриншот

В Покровской громаде Донецкой области остается 2268 человек, в Покровске 1300 человек. Эвакуация населения продолжается. Гуманитарная ситуация в обществе и городе тяжелая. Об оперативной ситуации в регионе в прямом эфире телемарафона «Единые новости» рассказал первый заместитель председателя Донецкой областной военной администрации Юрий Винокуров.



«К сожалению ситуация очень усложнилась для эвакуации. Поэтому в большинстве сейчас военные уже вывозят людей, которые захотели эвакуироваться. Все дороги контролируются дронами, очень сложно вывозить людей. Только в плохую погоду мы можем заехать в населенные пункты Покровской громады» — сообщил он.



Эвакуация усложнена постоянными обстрелами дорог, поэтому людей вывозят военные. Обеспечение продуктами и водой также затруднено. Кроме того, из-за атак были повреждены емкости с питьевой водой.



Винокуров добавил, что в Покровске остается 13 маломобильных людей, а также 10 маломобильных людей находятся в Родинском.



В Покровске вода и энергоснабжение отсутствует.



Ранее мы писали, что в прифронтовом Родинском Покровской громады Донецкой области остается более 700 людей. В городе продолжается эвакуация местного населения.

