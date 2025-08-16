ВСУ уже второй день имеют успехи в районе Доброполья и Покровска — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он написал в телеграм.



«Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области — на направлении Доброполья и Покровска», — сообщил он.



По словам главы государства, продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Кроме того, есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. «Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость», — резюмировал Зеленский.



Ранее мы писали, что в результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец Донетчины.

