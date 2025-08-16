ЗСУ вже другий день мають успіхи в районі Добропілля та Покровська — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це він написав у телеграм.



«Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині — на напрямі Добропілля та Покровська», — повідомив він.



За словами глави держави, триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись углиб наших позицій. Крім того, є важливим поповненням обмінного фонду для України російськими військовими. «Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що в результаті пошуково-ударних дій зачищені наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золота Криниця Донеччини.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях