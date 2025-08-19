Российский пропагандист, так называемый военкор Дмитрий Стешин едва не лишился зрения. Предварительная причина — вода в оккупированном Донецке. У него в роговице нашли амеб, которые постепенно поедают глаза человека — это заболевание называется акантамебный кератит.



По словам журналиста, инфекцией он мог заразиться в Донецке. Стешин умывался водой, которую специально оставил в теплом месте, чтобы согреть — из-за этого там могли размножиться опасные бактерии.



«Амеб я добыл в Донецке, с помощью лайфхака, сломал систему называется. Я, уезжая по военкорским делам утром, выставлял на улицу черное "строительное" ведро с водой. Возвращаюсь, а она — горячая! Успех! Да здравствует мыло пушистое и полотенце душистое! Как заметили в клинике, я устроил сам себе "чашку Петри" объемом в 15 литров, для культивации всякой заразы в промышленных масштабах. Что творится в кубовых баках или в синих емкостях на 200-400 литров в квартирах Донецка — мне и представить страшно. Что там настаивается и какие формы жизни зарождаются? В последний месяц воду для Донецка скребли по сусекам, так что не факт, что виноват лайфхак. Она просто не предназначена ни для мытья, ни для питья. И другой нет», — написал Стешин в своем блоге.



Пропагандист говорит, что уже идет на поправку. Он винит в произошедшем «государство Украина и бандеровцев», которые якобы специально в 2022 году перекрыли поставки воды из Северского Донца на оккупированные территории.

Ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа. Дети записывают видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину, а Z-блогеры уже не находят слов, чтоб описать проблему не такой страшной, какой она есть на самом деле.

Как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следят онлайн.