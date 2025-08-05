В оккупированной части Донецкой области продолжается очередная неделя без водоснабжения. Графики подачи остаются крайне ограниченными, давление в системе — минимальное.



Жители вынуждены собирать дождевую воду — это стало суровой реальностью жизни в «ДНР». Несмотря на регулярные визиты Дениса Пушилина к Владимиру Путину, ситуация не меняется.



Отсутствие воды грозит срывом отопительного сезона. Проекты, которые инициирует руководство группировки «ДНР», не в силах предотвратить надвигающийся коммунальный коллапс.



Улучшится ли положение осенью и удастся ли вернуть стабильную подачу воды — в материале журналистов «Новости Донбасса».