Російський пропагандист, так званий військкор Дмитро Стешин ледь не втратив зір. Попередня причина — вода в окупованому Донецьку. У нього в рогівці знайшли амеб, які поступово поїдають очі людини — це захворювання називається акантамебний кератит.



За словами журналіста, інфекцією він міг заразитися у Донецьку. Стешин умивався водою, яку спеціально залишив у теплому місці, щоб зігріти — через це там могли розмножитись небезпечні бактерії.



«Амеб я отримав у Донецьку, за допомогою лайфхаку, зламав систему називається. Я, їдучи у військорських справах вранці, виставляв надвір чорне "будівельне" відро з водою. Повертаюся, а вона гаряча! Успіх! Хай живе мило пухнасте і рушник запашний! Як зауважили в клініці, я влаштував сам собі "чашку Петрі" об'ємом 15 літрів, для культивації будь-якої зарази в промислових масштабах. Що коїться у кубових баках чи в синіх місткостях на 200-400 літрів у квартирах Донецька — мені й уявити страшно. Що там наполягає і які форми життя зароджуються? В останній місяць воду для Донецька шкребли по засіках, тож не факт, що винен лайфхак. Вона просто не призначена ні для миття, ні для пиття. І іншої немає», — написав Стешин у своєму блозі.



Пропагандист каже, що вже йде поправляється. Він звинувачує «державу Україну та бандерівців», які нібито спеціально у 2022 році перекрили постачання води з Сіверського Донця на окуповані території.

Ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Діти записують відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна, а Z-блогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді.

Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються розв'язати проблему, створену своїми ж руками, — «Новини Донбасу» стежать онлайн.