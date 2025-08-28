РФ атаковали Константиновку с помощью дронов, авиабомбы и РСЗО «Смерч»: есть пострадавшие, под завалами может быть человек

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия 28 августа несколько раз ударила по Константиновке Донецкой области. В результате атак трое людей пострадали. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, первый обстрел был осуществлен ракетой РСЗО «Смерч». В результате атаки пострадавших нет, однако повреждены два фасада частных домов, три гаражных помещения и две хозяйственные постройки.



Горбунов уточнил, что второй удар россияне нанесли авиационной бомбой ФАБ-250. По удар попал многоквартирный дом. Один гражданский человек получил ранения легкой степени. Также поступает информация о возможном наличии еще одного человека под завалами. Повреждены два фасада многоквартирных домов и четыре частных дома.





Кроме того, поступила информация, что еще два гражданских лица получили ранения в собственных домах в результате обстрелов FPV-дронами.



Ранее мы писали, что утром 28 августа российские войска дроном ударили по городу Лиман.

