Россияне атаковали ракетами и дронами Константиновку: много разрушений — ГВА

28 августа 2025, 12:20

Россияне атаковали ракетами и дронами Константиновку: много разрушений — ГВА

Последствия российского обстрела города Константиновка Донецкой области 28 августа. Фото: ГВА Последствия российского обстрела города Константиновка Донецкой области 28 августа. Фото: ГВА

В четверг, 28 августа, российские войска в очередной раз атаковали город Константиновку Донецкой области, использовав различные виды вооружения. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Он отметил, что ракетным ударом из реактивной системы залпового огня «Смерч» поврежден фасад детского сада и три фасада многоквартирных домов. 

Менее чем через два часа противник атаковал город FPV-дроном. В этот раз под удар попал дом культуры — поврежден его фасад. И почти одновременно FPV- дрон атаковал фасад многоквартирного дома и фасады магазинов. «Пострадавших в результате сегодняшних атак нет, однако обстрелы ведут к постоянным разрушениям объектов», — заявил Горбунов.

Еще одним объектом атаки FPV-дроном стал фасад учебного заведения. Пострадавшие на месте удара не обнаружены.

Ранее сообщалось, что ночью 28 августа российские оккупационные войска ударили двумя ракетами «Искандер» по Славянску Донецкой области. В результате пострадали четыре человека.

