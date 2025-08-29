В Константиновке из-за российского обстрела погиб работник коммунального предприятия, еще двое ранены — ГВА

FPV-дрон. Иллюстративное фото

Работник одного из коммунальных предприятий Константиновской громады Донецкой области погиб в результате российского обстрела. Два человека получили ранения.

Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Вражеский обстрел в Константиновке: погиб гражданский – работник одного из коммунальных предприятий громады, еще двое ранены», — написал Горбунов сегодня на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что удар был нанесен с применением FPV-дрона.

Пострадавшие при исполнении служебных обязанностей передвигались на автомобиле коммунального предприятия по городу, добавил Горбунов.

Ранее сообщалось, что 28 августа около 23:30 российская авиация сбросила три авиабомбы на город Славянск Донецкой области. Две авиабомбы ударили по промышленной зоне в микрорайоне Лесной, одна – по окраинам микрорайона Черевковка.

29 августа около 01:00 город атаковали дроны-камикадзе «Шахед». Все попадания – за пределами жилой застройки микрорайона Славкурорт. Жертв и пострадавших нет.