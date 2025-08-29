Россия ночью авиабомбами и «шахедами» атаковала Славянск: под удар попала промзона

Последствия удара по Славянске. Фото: Славянская ГВА

28 августа около 23:30 российская авиация сбросила три авиабомбы на город Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Две авиабомбы ударили по промышленной зоне в микрорайоне Лесной, одна – по окраинам микрорайона Черевковка.



29 августа около 01:00 город атаковали дроны-камикадзе «Шахед». Все попадания – за пределами жилой застройки микрорайона Славкурорт.



Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что 28 августа армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре города Краматорск на Донетчине.