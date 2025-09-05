Москва готовит решающую битву за Донбасс

Скриншот видео: «Новости Донбасса»

ВС РФ провели крупнейшую перегруппировку войск со времени боев за Киев в 2022 году. По данным украинских военных и аналитиков, на Донецком направлении стягиваются значительные силы, включая колонны бронетехники, которые могут быть использованы для масштабных атак.

Главные удары оккупанты могут сосредоточить на Покровске, Лимане и в районе Купянска. На фронт перебрасывают подразделения морской пехоты, в частности 155-ю бригаду Тихоокеанского флота, а также другие части, что свидетельствует о подготовке к решающим боям.

Пока противник активно использует более маневренную технику — багги, мотоциклы, скутеры и даже электросамокаты для быстрых штурмов. Полноценные колонны бронетехники, по мнению экспертов, будут введены тогда, когда россияне смогут снизить угрозу со стороны украинских беспилотников.

Кремль стремится активизировать наступательные действия до конца осени, пока сохраняется растительность, которая помогает скрывать передвижения войск. Цель — захватить несколько городов и укрепиться на зиму, минимизировав риск украинских контратак.

Российская стратегия включает пехотные штурмы, авиаудары и применение управляемых авиабомб, которыми оккупанты атакуют как военные позиции, так и прифронтовые города.

В то же время украинские военные подчеркивают: ВСУ уже неоднократно срывали попытки противника прорвать оборону и захватить ключевые населенные пункты. По их оценкам, полный контроль Москвы над всей Донецкой областью в ближайшие месяцы маловероятен.

Напомним, украинские войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области —ISW.