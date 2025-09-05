Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Москва готує вирішальну битву за Донбас

05 вересня 2025, 21:50

Москва готує вирішальну битву за Донбас

Скріншот відео: «Новини Донбасу» Скріншот відео: «Новини Донбасу»

ЗС РФ провели найбільше перегрупування військ з часу боїв за Київ 2022 року. За даними українських військових та аналітиків, на Донецькому напрямку стягуються значні сили, включаючи колони бронетехніки, які можуть бути використані для масштабних атак.

Головні удари окупанти можуть зосередити на Покровську, Лимані та в районі Куп'янська. На фронт перекидають підрозділи морської піхоти, зокрема 155-ту бригаду Тихоокеанського флоту, а також інші частини, що свідчить про підготовку до вирішальних боїв.

Поки що противник активно використовує більш маневрену техніку — баггі, мотоцикли, скутери і навіть електросамокати для швидких штурмів. Повноцінні колони бронетехніки, на думку експертів, застосують тоді, коли росіяни зможуть знизити загрозу з боку українських безпілотників.

Кремль прагне активізувати наступальні дії до кінця осені, поки зберігається рослинність, яка допомагає приховувати пересування військ. Мета — захопити кілька міст та зміцнитись на зиму, мінімізувавши ризик українських контратак.

Російська стратегія включає піхотні штурми, авіаудари та застосування керованих авіабомб, якими окупанти атакують як військові позиції, так і прифронтові міста.

Водночас українські військові наголошують: ЗСУ вже неодноразово зривали спроби противника прорвати оборону та захопити ключові населені пункти. За їх оцінками, повний контроль Москви над усією Донецькою областю найближчими місяцями малоймовірний.

Нагадаємо, українські війська просунулися на трьох напрямках на Донеччині —ISW.

ТЕГИ

Інше
Битва за Донбас
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
усі новини
22:55
Найзапекліші бої йдуть під Покровськом та Новопавлівкою
22:22
На Майдані протестують проти законопроєкту про покарання для військових
21:50
Москва готує вирішальну битву за Донбас
21:17
Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
19:49
РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
18:36
У Кремлі гарантують Зеленському безпеку під час візиту до Москви
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
16:45
ССО вдарили по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400 у Калузькій області: уражений пункт управління
16:14
Мерц: Європа залежить від США у врегулюванні конфлікту в Україні
16:13
СБУ атакувала склад боєприпасів та безпілотників поблизу окупованого Луганська: сталися детонація та пожежа
16:02
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
15:59
Російський солдат у Торському благає командування про воду
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
15:02
Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування
15:00
Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі
14:55
Іноземні війська в Україні «стануть законною ціллю» — Путін
14:46
Російські війська просунулися у Дніпропетровській та Харківській областях – DeepState
14:27
РФ випустила 4 ракети й КАБи по 3 бійцях ЗСУ, але не влучила
13:30
Рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео: «Новини Донбасу» Москва готує вирішальну битву за Донбас
05 вересня, 21:50
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
05 вересня, 21:17
Запорізька АЕС Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
05 вересня, 20:36
Скріншот відео з місця подій кореспондента «Новини Донбасу» РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
05 вересня, 19:49
Псевдосуд «ЛНР» засудив громадянку України Ліну Смирнову на 16 років колонії за «шпигунство». Скріншот Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
05 вересня, 18:04
Засуджений окупантами Артем Матвєєв. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
05 вересня, 16:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір