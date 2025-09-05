Москва готує вирішальну битву за Донбас

Скріншот відео: «Новини Донбасу»

ЗС РФ провели найбільше перегрупування військ з часу боїв за Київ 2022 року. За даними українських військових та аналітиків, на Донецькому напрямку стягуються значні сили, включаючи колони бронетехніки, які можуть бути використані для масштабних атак.

Головні удари окупанти можуть зосередити на Покровську, Лимані та в районі Куп'янська. На фронт перекидають підрозділи морської піхоти, зокрема 155-ту бригаду Тихоокеанського флоту, а також інші частини, що свідчить про підготовку до вирішальних боїв.

Поки що противник активно використовує більш маневрену техніку — баггі, мотоцикли, скутери і навіть електросамокати для швидких штурмів. Повноцінні колони бронетехніки, на думку експертів, застосують тоді, коли росіяни зможуть знизити загрозу з боку українських безпілотників.

Кремль прагне активізувати наступальні дії до кінця осені, поки зберігається рослинність, яка допомагає приховувати пересування військ. Мета — захопити кілька міст та зміцнитись на зиму, мінімізувавши ризик українських контратак.

Російська стратегія включає піхотні штурми, авіаудари та застосування керованих авіабомб, якими окупанти атакують як військові позиції, так і прифронтові міста.

Водночас українські військові наголошують: ЗСУ вже неодноразово зривали спроби противника прорвати оборону та захопити ключові населені пункти. За їх оцінками, повний контроль Москви над усією Донецькою областю найближчими місяцями малоймовірний.

