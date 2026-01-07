В Белгородской области атакована нефтебаза

Вечером, 6 января, была атакована нефтебаза, расположенная в Старом Осколе. Удар по объекту привел к возгоранию на его территории, при этом сведений о пострадавших не поступало.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что нефтебаза была атакована с применением беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, в результате детонации на объекте загорелись сразу несколько резервуаров с топливом.

По его словам, на месте происшествия оперативно развернули работу пожарные расчеты и другие экстренные службы. Специалисты занимаются локализацией и тушением пожара, ситуация находится под постоянным контролем.

Гладков также отметил, что информация о масштабах ущерба, а также о возможных дополнительных последствиях атаки продолжает уточняться. Окончательные данные будут обнародованы после завершения работы экстренных служб.

Напомним, в ночь на 6 января Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по нефтебазе противника «Геркон Плюс» в районе Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»