У Бєлгородській області атаковано нафтобазу

Увечері, 6 січня, було атаковано нафтобазу, розташовану у Старому Осколі. Удар по об'єкту спричинив спалах на його території, при цьому відомостей про постраждалих не надходило.



Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що нафтобаза була атакована із застосуванням безпілотного літального апарату. За попередніми даними, в результаті детонації на об'єкті спалахнули одразу кілька резервуарів із паливом.

За його словами, на місці події оперативно розгорнули роботу пожежні розрахунки та інші екстрені служби. Фахівці займаються локалізацією та гасінням пожежі, ситуація перебуває під постійним контролем.

Гладков також зазначив, що інформація про масштаби збитків, а також про можливі додаткові наслідки атаки продовжує уточнюватися. Остаточні дані буде оприлюднено після завершення роботи екстрених служб.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня Сили оборони України завдали вогневої поразки по нафтобазі противника «Гєркон Плюс» у районі Стрілецькі Хутори Липецької області РФ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»