Генштаб ЗСУ повідомив про удари по цілях у Донецькій області та тилу РФ
06 січня 2026, 18:10

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки військових об'єктів армії РФ, у тому числі цілей у Донецькій області.

У ніч проти 6 січня Сили оборони України завдали вогневої поразки по нафтобазі противника «Гєркон Плюс» у районі Стрілецькі Хутори Липецької області РФ. Ціль уражена, зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюється.

У Донецькій області завдано ударів по пунктах управління безпілотних літальних апаратів у районі Покровська. У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі. Уражена станція радіолокації 9С32 ЗРК С-300В в районі Новоянісолі на ТОТ Донецької області.

Також удари були завдані по пунктах управління БПЛА противника в районах Валєтівки Курської області та Грайворону Бєлгородської області РФ, а також по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області. Цілі уражені, втрати уточнюються.

Раніше «Новини Донбасу» писали про знищення колони техніки російської армії українськими десантниками під Покровськом.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Донецька область Покровськ
Інше
ураження Силами оброни
@novosti.dn.ua

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
