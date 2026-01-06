Генштаб ЗСУ повідомив про удари по цілях у Донецькій області та тилу РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки військових об'єктів армії РФ, у тому числі цілей у Донецькій області.



У ніч проти 6 січня Сили оборони України завдали вогневої поразки по нафтобазі противника «Гєркон Плюс» у районі Стрілецькі Хутори Липецької області РФ. Ціль уражена, зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюється.



У Донецькій області завдано ударів по пунктах управління безпілотних літальних апаратів у районі Покровська. У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі. Уражена станція радіолокації 9С32 ЗРК С-300В в районі Новоянісолі на ТОТ Донецької області.

Також удари були завдані по пунктах управління БПЛА противника в районах Валєтівки Курської області та Грайворону Бєлгородської області РФ, а також по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області. Цілі уражені, втрати уточнюються.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»