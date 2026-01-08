Север Покровска под контролем ВСУ, по Мирнограду ведется оборона — Сырский

Север Покровска под контролем ВСУ, по Мирнограду ведется оборона. Фото: скриншот

Российская армия пытается увеличивать давление на оборонные позиции ВСУ, перекидывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности, через инфильтрационные действия и постоянные штурмы. В районе Покровско-Мирноградской агломерации обстановка остается самой сложной — ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска находится под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону», — отметил он.



По слова Сырского, бои в этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако наши воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку, слаженность.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»