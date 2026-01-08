Північ Покровська під контролем ЗСУ, Мирноградом ведеться оборона — Сирський

Північ Покровська під контролем ЗСУ, Мирноградом ведеться оборона. Фото: скриншот

Російська армія намагається збільшувати тиск на оборонні позиції ЗСУ, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії та постійні штурми. У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається найскладнішою — щодня відбувається близько півсотні бойових зіткнень. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад та техніку. Північна частина Покровська знаходиться під нашим контролем. Зупиняємо супротивника у Мирнограді. Ведемо активну оборону», — зазначив він.



За словами Сирського, бої у цьому напрямі відрізняються високою динамікою та інтенсивністю, проте наші воїни діють рішуче та професійно, демонструючи силу, витримку, злагодженість.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»