Из-за атаки российского дрона в Краматорске повреждены 18 частных домов

Иллюстративное фото

Восемнадцать частных жилых домов были повреждены в Краматорске Донецкой области вечером 10 января в результате удара российского беспилотника.

Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что вчера, 10 января, по Краматорску было нанесено два удара. По уточненным данным, в 21:03 российский БпЛА «Герань-2» попал в частный жилой дом в одном из поселков громады.

Информация о пострадавших не поступала.

Также в результате удара повреждены 18 частных жилых домов.

Ранее сообщалось, что вечером 10 января город Краматорск Донецкой области подвергся российскому обстрелу. В 21:27 российские войска нанесли удар беспилотником по промышленной зоне.