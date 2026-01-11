Через атаку російського дрона у Краматорську пошкоджено 18 приватних будинків

Ілюстративне фото

Вісімнадцять приватних житлових будинків було пошкоджено у Краматорську Донецької області ввечері 10 січня внаслідок удару російського безпілотника.

Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що вчора, 10 січня, по Краматорську було завдано двох ударів. За уточненими даними, о 21:03 російський БПЛА «Герань-2» влучив у приватний житловий будинок в одному із селищ громади.

Інформація про постраждалих не надходила.

Також внаслідок удару пошкоджено 18 приватних житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що ввечері 10 січня місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу. О 21:27 російські війська завдали удару безпілотником по промисловій зоні.