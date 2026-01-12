Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне нанесли удар по Одессе, есть раненые, фиксируются перебои со светом
12 января 2026, 07:37

Россияне атаковали Одессу. Фото: Сергей Лысак Россияне атаковали Одессу. Фото: Сергей Лысак

Российская армия в ночь на 12 января массированно атаковала Одессу. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, предварительно, пострадали два человека.



«В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением. Тепло-, водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме», — отметил он.

Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре — повреждены.

Ранее мы писали, что восемнадцать частных жилых домов были повреждены в Краматорске Донецкой области вечером 10 января в результате удара российского беспилотника.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

