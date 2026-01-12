Росіяни вдарили по Одесі, є поранені, фіксують перебої зі світлом

Росіяни атакували Одесу. Фото: Сергій Лисак

Російська армія в ніч проти 12 січня масовано атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За його словами, попередньо, постраждали двоє людей.





«У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі», — зазначив він.



Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»