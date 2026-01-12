DeepState сообщил о продвижении армии РФ в Покровском районе: бои у Шахово

Скриншот

OSINT-проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав продвижение российских войск в Покровском районе Донецкой области.

Согласно обновленным данным, армия РФ продвинулась в населенном пункте Шахово, а также в районе Нового Шахово.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся в Шахово и вблизи Нового Шахово», — говорится в сообщении проекта DeepState.

В сети появилось видео с Покровского направления, на котором показан разгром подразделения российских наемников, сформированного из выходцев из африканских стран.

Как отмечает военблогер Олег Петренко, днем ранее в российских источниках появилось видео, снятое военным РФ, на котором были запечатлены африканские штурмовики. Автор записи назвал их «одноразками».



По опубликованной информации, один из таких бойцов остановился прямо на дороге на северной окраине первой шахты «Шахтоуправления Покровское» и длительное время оставался на месте.

В этот момент по нему были применены беспилотники. Остальные участники группы попытались покинуть позицию и отойти.

Напомним, украинские пограничники уничтожили российский «Град» на окраинах Константиновки.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»