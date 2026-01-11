Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українські прикордонники знищили російський «Град» на околицях Костянтинівки
11 січня 2026, 11:01

Прикордонники підрозділу «Фенікс» уразили російську реактивну систему залпового вогню «Град» на околицях Костянтинівки. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

«Пекельна машина не доїхала до місця призначення і не встигла завдати шкоди мирному населенню та Силам оборони. Також було знищено замаскований танк супротивника», — йдеться у повідомленні.

На Торецькому напрямку уражені автомобілі, вантажівки, квадроцикли росіян.

Раніше повідомлялося, що Слов'янськ вдень 10 січня зазнав авіаційних ударів з використанням керованих авіаційних бомб КАБ. Армія РФ атакувала центр міста, приватний сектор. Було виявлено уламок однієї з бомб.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

