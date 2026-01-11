Українські прикордонники знищили російський «Град» на околицях Костянтинівки

На околицях Костянтинівки знищено російський «Град». Ілюстративне фото

Прикордонники підрозділу «Фенікс» уразили російську реактивну систему залпового вогню «Град» на околицях Костянтинівки. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

«Пекельна машина не доїхала до місця призначення і не встигла завдати шкоди мирному населенню та Силам оборони. Також було знищено замаскований танк супротивника», — йдеться у повідомленні.

На Торецькому напрямку уражені автомобілі, вантажівки, квадроцикли росіян.

Раніше повідомлялося, що Слов'янськ вдень 10 січня зазнав авіаційних ударів з використанням керованих авіаційних бомб КАБ. Армія РФ атакувала центр міста, приватний сектор. Було виявлено уламок однієї з бомб.