DeepState повідомив про просування армії РФ у Покровському районі: бої у Шаховому

Скріншот

OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши просування російських військ у Покровському районі Донецької області.

Згідно з оновленими даними, армія РФ просунулась у населеному пункті Шахове, а також у районі Нового Шахового.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся у Шаховому та поблизу Нового Шахового», — йдеться у повідомленні проєкту DeepState.

У мережі з'явилося відео з Покровського напрямку, де показано розгром підрозділу російських найманців, сформованого з вихідців з африканських країн.

Як зазначає воєнблогер Олег Петренко, днем раніше у російських джерелах з'явилося відео, зняте військовим РФ, на якому були зафільмовані африканські штурмовики. Автор запису назвав їх «одноразками».



За опублікованою інформацією, один із таких бійців зупинився прямо на дорозі на північній околиці першої шахти «Шахтоуправління Покровське» і тривалий час залишався на місці.

У цей момент по ньому було застосовано безпілотник. Інші учасники групи спробували покинути позицію та відійти.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили російський «Град» на околицях Костянтинівки.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»