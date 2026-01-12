Утром в Дружковке вода будет только в двух районах. Фото: pixabay

По состоянию на утро понедельника, 12 января, водоснабжение будет только в двух районах города Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с малыми объемами воды, утренняя подача воды будет осуществляться только в районы Суровое и Молоково», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Спасатели доставляют техническую воду к объектам жизнеобеспечения Дружковки. За 10 января в город Дружковка было доставлено 15 тысяч литров технической воды.



Ранее мы писали, что в Дружковке фиксируют проблемы с водоснабжением.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»