Кабмин выделил деньги на мобильные госпитали в Краматорске и еще двух городах Украины

Кабинет министров выделил 118 миллионов гривен на обустройство мобильных госпиталей для заболевших коронавирусом.



Такое решение было принято вчера на внеочередном заседании правительства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он напомнил, что мобильные госпитали будут обустроены в Краматорске, Киеве и Одессе.



«В связи с чем это делается? В связи с тем, что темпы роста заболеваемости количества больных COVID-19 — очень большие. Нам нужно исходить из ситуации, что рост будет еще больше», — сказал министр во время онлайн-брифинга.

В начале ноября Степанов отмечал, что потребность в мобильных госпиталях возникнет при росте числа заболевших коронавирусом до 15 тысяч человек в сутки.



Всего в Украине зарегистрировано 557 657 заболевших COVID-19, из которых 250 983 человека выздоровели, а 9856 скончались. За сутки в стране выявлено 11968 заболевших.