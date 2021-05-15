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За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 23 человека

15 мая 2021, 14:58

За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 23 человека

В течение недели пассажиропоток на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе вырос. Об этом говорится в еженедельном отчете Госпогранслужбы.

Из семи КПВВ на Донбассе работают только два — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Пропуск через «Новотроицкое» боевики разблокируют только дважды в неделю.

В КПВВ «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился почти на 30%. За неделю на временно оккупированную территорию проследовали 4348 человек, а на контролируемую территорию — 5275 человек.

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 239 человек и 55 транспортных средств в направлении ОРДЛО, 246 человек и 52 транспортных средства проехали на подконтрольную территорию.

Кроме того, боевики не пропустили в ОРДЛО 23 человека. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

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