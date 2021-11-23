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«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября

23 ноября 2021, 18:54

«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября

25 ноября в Донецк прибудет 104-й «гуманитарный конвой» из России. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».

«Грузовики доставят более 92 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и диагностические иммунобиологические препараты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разгружать «гумконвой» будут на складах в городе Донецке.

Предыдущий 103-й «гумконвой» из России прибывал в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск 14 октября.

В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.

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