«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября

25 ноября в Донецк прибудет 104-й «гуманитарный конвой» из России. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



«Грузовики доставят более 92 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и диагностические иммунобиологические препараты», — говорится в сообщении.



Уточняется, что разгружать «гумконвой» будут на складах в городе Донецке.

Предыдущий 103-й «гумконвой» из России прибывал в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск 14 октября.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.