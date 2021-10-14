В Донецк и Луганск прибыл второй за год «гумконвой» из России

«Гуманитарный конвой» из России прибыл сегодня в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск. Об этом сообщают «МЧС» группировок «ДНР» и «ЛНР».



Как отмечается, в Донецк пришла колонна из 14 грузовиков.



Директор «департамента по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов МЧС ДНР» Валентин Гордиенко заявил, что «гумконвой доставил в Донецк более 191 тонны гуманитарного груза: лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование и диагностические иммунобиологические препараты».



«ЛНР» отчиталась о получении 79 тонн российской помощи.



«В состав конвоя вошли медикаменты, а также медицинское оборудование. Общий вес составляет 79 тонн», — сообщил начальник «центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР» Виталий Кучеров.

За время конфликта на Донбассе это 103-й «гумконвой» из России. В предыдущий раз российский «гуманитарный конвой» приезжал в Донецк и Луганск 12 августа 2021 года, а до этого — еще 17 декабря 2020 года.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.



Согласно данным ГПСУ, только за сентябрь — первую половину октября в ОРДЛО доставлено 2 632,7 тонн гуманитарных грузов от Международного комитета Красного Креста, ООН и посольства Швейцарии, в том числе свыше 1 730 тонн средств для очистки воды. Также в составе грузов были строительные материалы, медицинское оборудование и медицинские изделия, продуктовые и гигиенические наборы и проч.



Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», указывая на нарушение международных норм и национального законодательства.