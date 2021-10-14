Украина направила в РФ ноту протеста из-за очередного «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с продолжением Российской Федерацией практики направления на территорию Украины «гуманитарных конвоев». В ведомстве назвали это очередным фактом нарушения суверенитета Украины.



«14 октября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й так называемый "гуманитарный конвой" РФ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.



Как отмечается, перемещение произошло через неподконтрольный украинскому правительству участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».



«Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины», — подчеркивается в заявлении.

«Гуманитарный конвой» из России прибыл 14 октября в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск.



За время конфликта на Донбассе это 103-й «гумконвой» из России и второй за текущий год. В предыдущий раз российский «гуманитарный конвой» приезжал в Донецк и Луганск 12 августа 2021 года.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.