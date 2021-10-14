Красный Крест доставил в ОРДЛО еще свыше 70 тонн гуманитарной помощи

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей доставлен очередной гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«13 октября на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины четырьмя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 71,1 тонн», — говорится в сообщении.



Гуманитарную помощь доставили через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

Гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста доставляется с подконтрольной украинской власти территории в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей еженедельно. Госпогранслужба Украины оформляет гуманитарные грузы через КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Счастье».



Согласно данным ГПСУ, только за сентябрь — первую половину октября в ОРДЛО доставлено 2 632,7 тонн гуманитарных грузов от Международного комитета Красного Креста, ООН и посольства Швейцарии, в том числе свыше 1 730 тонн средств для очистки воды. Также в составе грузов были строительные материалы, медицинское оборудование и медицинские изделия, продуктовые и гигиенические наборы и проч.