Россиянин Юрченко взял под контроль завод в Луганске

Луганский литейно-механический завод (ЛМЗ) перешел под управление компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК). Об этом сообщил гендиректор ЮГМК Евгений Юрченко, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Юрченко посетил предприятие, осмотрел производственные цеха, а также пообщался с рабочими ЛМЗ.



«Сегодня [15 декабря] мы приехали на предприятие в первый раз уже после подписания документов об управлении этим предприятием», — отметил он.



ЛМЗ специализируется на производстве отливок из серого и высокопрочного чугуна, а также отливок из углеродистых и легированных сталей. По словам Юрченко, продукция предприятия востребована в России.



«Поэтому Луганский ЛМЗ представлял для нас определенный интерес как одна из форм передела того металлургического производства, которое мы ведем (предприятиями ЮГМК). Поэтому мы с радостью присоединяем в наш контур восьмой филиал [которым планируется сделать Луганский ЛМЗ]», — добавил он.



При этом Юрченко добавил, что основной ресурсной базой являются предприятия, входящие в ЮГМК, в том числе и Алчевский металлургический комбинат.

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.



В октябре Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК, которая является преемницей «Внешторгсервиса».