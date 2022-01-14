В США назвали вопросы, которые готовы обсуждать с Россией

США готовы обсуждать с Россией такие темы, как разрешение конфликтов, повышение доверия и снижение рисков возможной агрессии, однако базовых принципов системы безопасности это не касается. Об этом говорится в сообщении представительство США при ОБСЕ.



Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, отвечая на заявление замглавы российского министерства иностранных дел Сергея Рябкова о якобы неготовности США к серьезному переговорному процессу, назвал подход американской стороны очень серьезным.



«Мы сказали, что открыты для диалога высокого уровня. Это было продемонстрировано путем участия в двусторонних переговорах по стратегической стабильности, в совете Россия-НАТО, в настоящее время мы участвуем в процессе здесь, в ОБСЕ», - подчеркнул Карпентер.



Он уточнил, что Штаты не намерены «вести новые переговоры по основным принципам» либо отказываться от главных элементов Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии.



Назвав их основами и базовыми принципами международной системы, дипломат указал, что поэтому «они не подлежат новым переговорам».



При этом Карпентер уточнил, что США «будут рады обсудить» с Кремлем темы урегулирования конфликтов и снижения рисков агрессии.



Если Москва заинтересована в этих темах, тогда ей станет самой понятно, что «мы готовы к диалогу», - подытожил дипломат.

Накануне в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждалась напряженность из-за скопления российских войск у границ Украины. По итогам заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Вене прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ.



Кроме того, 10 января состоялись переговоры по вопросам безопасности между США и Россией в Женеве, а 12 января совет НАТО-Россия в Брюсселе. В ходе этих встреч дипломатам России и Запада не удалось прийти к конкретным решениям из-за отсутствия взаимопонимания.



Россия, в частности, выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.