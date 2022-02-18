Путин платит за эвакуацию, в Донецке готовят теракты. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Линия фронта и граница остаются в напряженииБоевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку гуманитарный конвой от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Под артиллерийский огонь попала также территория железнодорожной станции Скотоватая в Донецкой области. В целом 18 февраля боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 41 из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неспокойно и вблизи украинских границ. Члены Совета безопасности ООН подтвердили, что, несмотря на заявления России об отводе войск от государственной границы Украины, они не видят признаков деэскалации. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу заявил, что Россия, по данным Вашингтона, могла еще нарастить военное присутствие на границе с Украиной.Донецк и Луганск покидают жители18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область, людей разместят в лагерях. Группировка «ЛНР» приостановила учебный процесс на подконтрольной территории, а также объявила об эвакуации интернатов и детских домов из отдельных районов Луганской области в Российскую Федерацию. Украина проверяет эту информацию. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО, а правительству РФ — срочно обеспечить выплату каждому прибывающему из Донбасса в 10 тыс. рублей. Украина готова принимать беженцев из ОРДЛО. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук проинформировала, что ведомство совместно с международными партнерами, в частности миссией Международного комитета Красного Креста и ООН, создали координационную группу для реагирования на обстоятельства, касающиеся мирного населения в связи с обострением.
Украина расценивает сообщение об эвакуацию людей в ОРДЛО как провокацию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Россия может планировать провокации на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях, однако Украина не планировала и не будет идти на наступление. «Мы ни одного нападения на наши территории не планируем... Мы — не убийцы, мы — мирная страна. Мы ни на кого не нападали. Это наша территория, мы ее обороняем», — подчеркнул секретарь СНБО.
Перед началом организованного вывоза жителей Донецка и Луганска в Россию сепаратистские ресурсы распространили видео с главами группировок «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны еще два дня назад, 16 февраля. Угроза терактов и первые взрывыГлавное управление разведки Минобороны заявило о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Ведомство призвало дончан не покидать домов и не пользоваться транспортом.
В центре Донецка на парковке у «дома правительства ДНР» взорвался автомобиль УАЗ начальника «народной милиции ДНР» Дениса Синенкова, сам он не пострадал. Удержаться за дипломатиюПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что все, что нужно сделать Украине для деэскалации — начать прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР», и «чем раньше, тем лучше». «Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал Путин.
Россия эскалирует ситуацию с безопасностью — проводит кампанию по дезинформации и увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины после сообщений об эвакуации жителей неподконтрольных территорий в РФ. Ведомство призывает международное сообщество осудить такое поведение Москвы.
Трехсторонняя контактная группа проведет внеочередное заседание, которое состоится утром 19 февраля. Накануне в украинской делегации в ТКГ сообщили, что Россия отказалась от участия в инициированном Украиной внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы.
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