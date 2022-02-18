Украина расценивает сообщение об эвакуации людей в ОРДЛО как провокацию, заявил секретарь СНБО

Украина расценивает сообщение об эвакуацию людей в ОРДЛО как провокацию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Сегодня два человека заявили относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей — будто бы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск для якобы освобождения территорий. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности. Никаких приказов на освобождение силовым путем наших территорий нет», — заявил Данилов на брифинге.

По его словам, сложившейся ситуацией Россия пытается спровоцировать Украину.



«Ситуация, которая на сегодняшний день раздувается со стороны Российской Федерации, через ее ставленников на территории Донецкой и Луганской областей — это попытка спровоцировать наши Вооруженные силы на те ответы, которые они очень хотели бы, чтобы мы дали. Мы можем сказать, что войска могут открывать огонь только в случае, если есть угроза жизни наших военнослужащих», — сказал Данилов на брифинге.

Сегодня глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Похожее заявление о нобходимости срочного выезда людей позже сделал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Оба главы самопровозглашенных формирований объясняют эвакуацию «угрозой наступления» украинской армии.



Президент России Владимир Путин поручил организовать прием беженцев из ОРДЛО в Ростовской области.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что Вооруженные силы Украины не будут идти в наступление на Донбассе, а конфликт будет решаться политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников. Также наступление опроверг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.