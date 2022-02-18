«Чем раньше, тем лучше»: Путин призвал Киев к переговорам с «Л-ДНР» на фоне сообщений об эвакуации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все, что нужно сделать Украине для деэскалации — начать прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР», и «чем раньше, тем лучше». Об этом он сказал по итогам переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.



Путин констатировал обострение ситуации вдоль линии соприкосновения на Донбассе, которую, как и напряженность вокруг Украины, по его словам, можно разрешить путем выполннения Минских соглашений — так Москва изъясняет свое требование к Киеву начать прямые переговоры с «Л-ДНР».



«Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал Путин.



В свою очередь, комментируя ситуация в ОРДЛО, Лукашенко отметил: «Там уже люди готовы бежать и уже бегут, как нам известно». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что у него нет информации об эвакуации людей из Донбасса и о том, что сейчас там происходит.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей. В администрации губернатора Ростовской области о планах размещения жителей ОРДО ничего не знают.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.