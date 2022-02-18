Разведка заявила о подготовке терактов в Донецке российскими спецслужбами, дончан просят не покидать дома

Главное управление разведки Минобороны заявило о минировании российскими спецслужбами ряда объектов в оккупированном Донецке. Ведомство призвало дончан не покидать домов и не пользоваться транспортом.



«Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва», — говорится в сообщении.



В разведке сообщили, что такие меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях украинского государства и создать основания для обвинения Украины в терактах.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей ОРДЛО в российскую Ростовскую область. Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область.



Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.